Mercato - PSG : Le sélectionneur du Brésil valide le choix de Thiago Silva !

Publié le 8 octobre 2020 à 16h45 par T.M.

Cet été, Thiago Silva a quitté le PSG pour filer du côté de Chelsea. Un choix sur lequel est revenu Tite, sélectionneur du Brésil, et il a totalement approuvé cette décision.

A 35 ans, Thiago Silva s’est lancé dans un nouveau défi. En effet, cet été, ne voyant pas Leonardo lui proposer de nouveau contrat, le sien arrivant à expiration au PSG, le Brésilien a accepté de relever le défi proposer par Chelsea. Ainsi, désormais, le défenseur central se frotte aux joutes de la Premier League. Malgré son âge, Thiago Silva continue donc d’évoluer au plus haut niveau, avec un objectif bien précis en tête : disputer la Coupe du monde 2022 avec le Brésil. « L'idée de jouer la prochaine Coupe du monde me motive énormément, je veux arriver en forme et Chelsea me donne une grande opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau », avait d’ailleurs lâché Thiago Silva.

« S'il était allé en Chine… »