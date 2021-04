Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour l’avenir de ce joueur de Pochettino !

Publié le 18 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir d’Alessandro Florenzi s’est retrouvé au centre des rumeurs, Mauricio Pochettino a donné rendez-vous en fin de saison pour parler de cela.

Arrivé l’été dernier au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat de l’AS Rome, Alessandro Florenzi pourrait donc rester dans la capitale française. En effet, contre 9M€, Leonardo a la possibilité de recruter définitivement l’Italien. Et ce qui était acquis il y a quelques semaines encore ne l’est plus forcément aujourd’hui. Selon les informations parues dans la presse italienne, le PSG est encore loin de lever l’option d’achat de Florenzi, ce qui ne manquerait pas d’intéresser d’autres équipes à l’instar notamment de l’Inter Milan.

« Nous parlerons à la fin de la saison »