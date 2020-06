Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo prend forme !

Publié le 14 juin 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Dans une interview accordée au JDD, Leonardo a fait le point sur plusieurs dossiers chauds du PSG sur le mercato. Et de manière globale, il a donné les grandes lignes du recrutement à venir pour le club de la capitale. Et cela s'annonce calme.

Depuis le 8 juin, le mercato franco-français est ouvert. Un marché sur lequel le Paris Saint-Germain ne devrait pas nécessairement être très actif puisque Leonardo vise essentiellement des joueurs à l'étranger à l'image de Sergej Milinkovic-Savic, la priorité du directeur sportif du PSG, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Toutefois, la crise du Covid-19 a bien changé la donne et engendre d'importants soucis financiers pour les clubs de football. Et les Champions de France n'échappent pas à la règle. Bien que Leonardo ait des ambitions sur le mercato, dans une interview accordée au JDD , le directeur sportif du PSG dresse un constat inquiétant de la situation.

Pas de grosses dépenses ?

En effet, Leonardo a été interrogé sur l'enveloppe dont il disposerait pour le recrutement cet été. Et le directeur sportif du PSG estime qu'il va falloir changer de stratégie : « Je ne sais pas, mais on devra être créatifs, trouver de bonnes solutions pas trop chères. Par petites touches, car même s'il y a des départs, notre effectif reste très compétitif. Beaucoup de noms circulent, mais on n'a fait aucune offre. Ce n'est pas le moment. On ne connaît même pas les dates du mercato. Et si on recrute un joueur maintenant, il ne peut pas joueur les matches de la saison en cours (...) Changer des joueurs comme Thiago Silva ou Cavani, ce n'est pas neutre. Donc on va repartir sur une année de transition, sans bling-bling. Mais ce n'est pas une stratégie qu'on a besoin de formuler, c'est une évolution naturelle ». D'ailleurs, Leonardo ne s'attend pas à de gros transferts cet été.

La Ligue des Champions pourrait changer la donne