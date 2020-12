Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid en grande difficulté pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 30 décembre 2020 à 20h45 par La rédaction

La question de l’incapacité du Real Madrid à boucler le deal Mbappe est de nouveau soulevée. Que faut-il en penser ? Réponse.

Programmée depuis au moins un an, l’offensive du Real Madrid en direction de Kylian Mbappe l’été prochain, à un an de la fin de contrat de l’attaquant français au PSG, aura-t-elle bien lieu ? Le journaliste Julien Laurens s’est montré pessimiste sur ESPN : « Aujourd’hui, personne ne peut s’offrir Neymar ou Mbappé. Pas même le Real Madrid. Ils n’ont pas l’argent pour acheter Mbappé cet été et payer le salaire qu’il veut ».

Improbable