Mercato - PSG : La sortie de Leonardo n'a aucun effet sur le Real Madrid !

Publié le 25 août 2021 à 21h15 par La rédaction

Le PSG a refusé la première offre du Real Madrid pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Mais le club espagnol n’est pas inquiet et devrait prochainement revenir à la charge.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’inscrivait en pointillés depuis le début du mercato. Et l’hypothèse de le voir quitter la Ligue 1 a pris de l’épaisseur depuis quelques heures. En effet, le Real Madrid qui s’intéresse au champion du monde depuis plusieurs années, est passé à l’action. Le club présidé par Florentino Perez a proposé 160M€ au PSG pour s’attacher les services du Français. Une somme refusée par les dirigeants parisiens comme l’a expliqué Leonardo.

Le Real Madrid reste serein