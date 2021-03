Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid passerait à l’offensive pour Mbappé !

Publié le 20 mars 2021 à 10h10 par Th.B.

Voyant que le PSG ne parviendrait pas à se rapprocher d’une prolongation de contrat pour Kylian Mbappé, le Real Madrid bougerait ses pions en axant sa stratégie sur le prestige du club afin de convaincre le Français.

Kylian Mbappé ferait face à un dilemme cornélien concernant son avenir. Le10sport.com vous a assuré vendredi que l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2022, n’avait toujours pas décidé de poursuivre à Paris en prolongeant donc son contrat ou d’aller voir ailleurs. Le champion du monde semble donc toujours être dans la phase de réflexion pour une projection sur le long terme comme il le faisait savoir en février dernier après son triplé inscrit au Camp Nou. La presse espagnole soulignait dernièrement via la Cadena SER que Mbappé aurait refusé les trois offres soumises par sa direction pour prolonger son contrat. Une tendance confirmée par Marca ce samedi qui s’est également projeter sur son avenir.

Le Real Madrid tire sur la corde sensible pour Mbappé