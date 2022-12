Mercato - PSG : Le Real Madrid met encore la pression à Al-Khelaïfi

Pierrick Levallet

Pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier, le PSG penserait à Jude Bellingham. Nasser Al-Khelaïfi aimerait que l'Anglais rejoigne le club de la capitale. Cependant, le Real Madrid pousserait également pour le recruter. Et la formation madrilène serait en train de tout préparer pour l'arrivée du crack du Borussia Dortmund.

Malgré l’arrivée de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler, le PSG pourrait encore se renforcer au milieu de terrain. Le club de la capitale envisagerait de recruter Jude Bellingham. Nasser Al-Khelaïfi serait très intéressé par le joueur de 19 ans. Cependant, le Real Madrid pousserait également pour recruter le crack du Borussia Dortmund. Et le club madrilène semble en bien meilleure position pour ce transfert.

Mercato : PSG, Real Madrid… Un choix est fait pour ce transfert à 120M€ https://t.co/9p0Hd0Qgfl pic.twitter.com/meOku70FBk — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Dortmund ouvre la porte au Real Madrid pour Bellingham

À en croire El Debate , Hans-Joachim Watzke et le Real Madrid discuteraient depuis plus d’un an au sujet d’un éventuel transfert de Jude Bellingham. Le directeur exécutif du Borussia Dortmund serait conscient de la volonté du joueur de 19 ans de partir en juin prochain. Le dirigeant allemand aurait donc ouvert la porte aux négociations avec le Real Madrid. D’ailleurs, Hans-Joachim Watzke préférerait que Jude Bellingham rejoigne les Merengue qu’un autre club, d’abord pour ses relations excellentes avec Florentino Pérez mais aussi parce qu’il estime que le club madrilène est la meilleure destination pour l’Anglais.

135M€ pour le transfert de Bellingham ?

De son côté, le Real Madrid préparerait son offre. Au Borussia Dortmund, la Casa Blanca aurait prévu de verser une indemnité de transfert de 100M€ et d’inclure 20M€ de bonus dans la transaction. Les commissions d’agents devraient s’élever à 15M€, faisant ainsi grimper le montant du transfert à 135M€. El Debate indique que Liverpool et Manchester City pourraient également payer ce prix là, mais Jude Bellingham aurait dit à ses représentants qu’il voulait signer au Real Madrid.

Le Real Madrid a tout prévu pour l’arrivée de Bellingham