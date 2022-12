PSG : Al-Khelaïfi a déclenché une guerre à Paris

Arnaud De Kanel

Afin de continuer de faire grandir le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a émis la volonté de racheter le Parc des Princes ces dernières semaines. Or, la Mairie de Paris refuse de lui céder. Depuis, les sorties médiatiques des deux clans se multiplient et les relations se détériorent. Une véritable guerre a éclaté.

Le PSG veut rêver plus grand et pour cela, le club de la capitale souhaite entreprendre des travaux pour augmenter la capacité du Parc des Princes. Pour l'instant, le stade est propriété de la Mairie de Paris et le PSG ne peut pas faire ce qu'il veut avec. Alors, Nasser Al-Khelaïfi souhaite le racheter, ce que la classe politique parisienne refuse. La colère ne cesse de monter et les deux parties se sont déclarées la guerre.

Les élus ne veulent pas en entendre parler

Antoinette Guhl, conseillère de Paris du groupe écologiste, ne veut pas que le Parc des Princes soit vendu au PSG. « Ce patrimoine est une fierté parisienne. Cela fera bientôt 100 ans qu’il a accueilli son premier match de foot. Il est un monument parisien, une partie de l’histoire de Paris. [...] Le Qatar possède déjà, à travers différents fonds, de nombreux joyaux parisiens. Le Parc des Princes, lui, est dans notre champ de compétence. Si des travaux sont nécessaires pour améliorer ce stade, alors ouvrons cette discussion mais oublions cette idée de vente » confiait-elle. Nasser Al-Khelaïfi est à bout. Le PSG a déjà investi dans le stade, et il est exhorté à le refaire si nécessaire mais ne peut pas le racheter... Le verre est plein pour le président qatari qui a fixé un ultimatum, sous peine de changer de stade. En effet, le PSG pourrait soit construire un nouveau stade où alors déménager au Stade de France.

L'ultimatum du PSG