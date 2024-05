Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche une réponse sur Mbappé !

La rédaction

Après deux étés d’âpres négociations, Kylian Mbappé devrait bel et bien enfiler le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Le Bondynois a annoncé son départ du PSG le 10 mai dernier et devrait attendre la finale de la Ligue des Champions pour voir son arrivée être officialisée. En attendant, les journalistes multiplient les questions en direction du Français ou d’acteurs du club merengue. Et Carlo Ancelotti a confirmé à demi-mot la venue du capitaine de l’équipe de France.

C’est un très long feuilleton qui devrait prendre fin dans les prochains jours. Annoncé au Real Madrid depuis désormais trois ans, Kylian Mbappé devrait définitivement s’engager en faveur des pensionnaires du Santiago Bernabéu. Si les Merengues tentent encore de pratiquer la langue de bois à ce sujet, les questions adressées par les journalistes se font toujours plus nombreuses. Présent en conférence de presse à la veille du match contre le Betis, Carlo Ancelotti a lâché une petite bombe.

Coup de pression de Macron, la mère de Mbappé sort du silence https://t.co/yW93Hr1EJJ pic.twitter.com/v7PhTMKi33 — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Mbappé bientôt au Real ? Carlo Ancelotti ne nie pas

Lorsqu’un journaliste lui a demandé si il voulait voir Kylian Mbappé être présent pour aux Jeux Olympiques, Carlo Ancelotti s’est fendu d’une réponse qui ne laisse désormais plus de place au doute : « Je ne m'implique pas dans ces questions. Mais j’adore les Jeux olympiques, c’est amusant. » Une fois de plus, le technicien italien botte en touche, mais il n’est plus question de répondre que l’attaquant de 25 est un joueur d’un autre club, ou autre issue de secours. Le Bondynois semble cette fois tout proche de voir son arrivée être officialisée.

Comment faire jouer Mbappé ?

Si beaucoup sont excités à l’idée de voir Kylian Mbappé dans une équipe déjà ultra compétitive, certains se demandent également comment Carlo Ancelotti va pouvoir intégrer le Français à son Real Madrid. Sa présence dans le onze titulaire devrait faire reculer Bellingham d’un cran, lui qui évoluait parfois en position de faux numéro neuf cette saison. Quoiqu’il en soit, les premiers éléments de réponses ne devrait pas tarder à tomber.





Nicolas Jolivet