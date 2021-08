Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fixe une deadline pour le transfert de Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 28 août 2021 à 21h08

Alors que le PSG attendrait toujours une réponse du Real Madrid qu’elle soit positive ou négative au sujet de leur deuxième offre de transfert pour Kylian Mbappé, le club merengue aurait fixé une date butoir pour cette opération.

Pour le recrutement de Kylian Mbappé, qui resterait sa priorité totale de ce mercato estival, le Real Madrid a attendu la dernière ligne droite de cette fenêtre des transferts dans l’unique optique de mettre la pression sur le PSG pour que le club parisien cède son champion du monde dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Et bien que le PSG ait tenté de conserver Mbappé en lui formulant une ultime offre le10sport.com vous l’a fait savoir dernièrement. Cependant, la deuxième offre de transfert qui s’élève à 180M€ bonus compris, n’a toujours pas reçu de réponse selon Sky Sport et talkSPORT notamment.

Le PSG aurait jusqu’à lundi 18h !