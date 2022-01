Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est sûr de son coup avec Kylian Mbappé !

Publié le 13 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Comme prévu et conformément à nos révélations de la semaine passée, Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG libre en fin de saison pour s’engager avec le Real Madrid, qui n’affiche aucune crainte sur l’issue de ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé peut-il encore réserver une surprise de dernière minute et une prolongation inattendue avec le club de la capitale ' Comme le10sport.com vous l’a expliqué la semaine passée, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid pour son arrivée libre à l’été 2022. D’ailleurs, selon nos révélations, le président merengue Florentino Pérez n’étudie même pas de plan B derrière Mbappé, déjà certain de rafler la mise avec le numéro 7 du PSG. Et cette tendance se précise…

Le Real Madrid déjà fixé pour Mbappé