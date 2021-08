Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid craint Lionel Messi pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé serait partagé entre le PSG et le Real Madrid. Alors que le Français sera du déplacement à Reims, le club merengue afficherait une énorme crainte car Lionel Messi fera sa grande première avec Paris et que Kylian Mbappé s'est affiché tout sourire avec son nouveau partenaire sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Malgré les deux offres du club merengue, la direction parisienne compte lancer une dernière offensive pour convaincre son numéro 7 de rempiler. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'émir du Qatar a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'augmenter sa dernière proposition de 25M€ net annuel. Et alors que Kylian Mbappé sera du déplacement à Reims ce dimanche soir, le Real Madrid serait de plus en plus inquiet sur ce dossier à cause de Lionel Messi.

Le post de Mbappé avec Messi révélateur ?