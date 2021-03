Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait donné sa réponse à Jorge Mendes pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 mars 2021 à 16h15 par B.C.

Alors qu’il n’exclurait pas de quitter la Juventus lors du prochain mercato estival, Cristiano Ronaldo privilégierait le Real Madrid en cas de départ, et ce malgré l’intérêt du PSG. Cependant, Florentino Pérez ne partage pas cette volonté.

Face aux multiples rumeurs concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo, la Juventus affiche une position claire dans ce dossier. « Il a encore un an de contrat et nous sommes heureux qu'il puisse continuer à jouer avec nous pour une autre saison », confiait récemment Andrea Pirlo, allant ainsi dans le sens de Fabio Paratici, le directeur général : « Nous avons le meilleur footballeur du monde et nous voulons continuer avec lui . » Cependant, les échecs successifs du club turinois en Ligue des champions pourraient inciter Cristiano Ronaldo à plier bagage dès cet été, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Le PSG suivrait de près sa situation, en cas de départ de Kylian Mbappé, mais d’après la presse espagnole, le Portugais privilégierait de son côté un retour au Real Madrid. Un souhait qui n’est pas partagé par les Merengue.

Le Real Madrid aurait recalé CR7