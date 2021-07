Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid attend un geste très fort de Mbappé !

Publié le 6 juillet 2021 à 9h15 par A.M.

Toujours très intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid ne devrait toutefois pas se positionner officiellement tant que l'attaquant du PSG n'aura pas pris la parole publiquement.

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire débat. Et pour cause, l'attaquant du PSG voit son contrat prendre fin en juin 2022 et il n'aurait pas l'intention d'étendre son bail ce qui jette froid sur son avenir d'autant plus qu'il aurait prévu d'honorer son bail. Un départ libre dans un an n'est donc pas à exclure, et le Real Madrid se tient toujours à l'affût dans ce dossier, bien décider à faire de Kylian Mbappé son futur galactique.

Le Real veut que Mbappé réclame son départ

Toutefois, le club merengue ne devrait tenter une offensive tout de suite comme le révèle AS. Et pour cause, Florentino Pérez n'a aucune envie n'entacher ses excellentes relations avec le PSG. Par conséquent, le Real Madrid attend un signe de Kylian Mbappé. Concrètement, tant que l'attaquant français n'aura pas publiquement affiché sa volonté de quitter le club de la capitale, le club merengue ne devrait pas bouger afin de ne pas froisser le PSG.