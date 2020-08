Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid active sa stratégie pour Haaland et... Mbappé !

Publié le 21 août 2020 à 1h45 par La rédaction mis à jour le 21 août 2020 à 9h31

Certains médias espagnols ont apporté de nouvelles révélations au sujet du dossier Erling Haaland. Explication.

Ces dernières heures, le média espagnol OK Diario a révélé que le prêt de deux ans de Renier Jesus au Borussia Dortmund, alors que dans un premier temps le club merengue projetait de prêter son jeune Brésilien en Liga, pourrait s’inscrire dans un plan beaucoup plus vaste, visant à soigner la relation avec le club allemand en vue du futur transfert d’Erling Haaland.

Toujours le même procédé

Voilà qui confirme que le Real Madrid a véritablement adopté une nouvelle stratégie sur le mercato, à savoir de se montrer patient sur les top joueurs convoités afin de laisser ces joueurs arriver proches de la fin de leur contrat, pour ne pas payer trop cher en transfert. L’autre axe de cette stratégie vise en parallèle à soigner la relation avec les clubs vendeurs. On le voit depuis plus d’un an avec le PSG, avec qui le Real soigne sa relation en vue du transfert de Kylian Mbappe. On le voit désormais avec le Borussia Dortmund pour Erling Haaland.