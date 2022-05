Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 mai 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’un accord total semblerait avoir été passé entre Antonio Rüdiger et le comité de direction du Real Madrid, les dirigeants merengue auraient pour unique objectif estival d’attirer Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu désormais et ce, rapidement…

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid serait d’ores et déjà parvenu à boucler un deal à 0€ une nouvelle fois au nez et à la barbe du PSG. Comme ce fut le cas à la dernière intersaison avec David Alaba, le président Florentino Pérez a devancé le PSG en mettant la main sur un agent libre de premier choix en la personne d’Antonio Rüdiger. C’est du moins ce que The Athletic a affirmé dans la journée de mardi. Le défenseur central de Chelsea aurait trouvé un accord avec le Real Madrid et aurait dans la foulée d’ores et déjà passé sa visite médicale. L’annonce de sa venue serait programmée pour après la finale de Ligue des champions opposant Liverpool et le Real Madrid le 28 mai prochain. L’occasion pour le comité de direction madrilène de jouer une troisième fois un sale tour au PSG, mais cette fois-ci, dans le dossier Kylian Mbappé.

Après Rüdiger, le Real Madrid compte boucler le dossier Mbappé rapidement !