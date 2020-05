Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a sa stratégie pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2020 à 8h30 par B.C.

Cet été, Kylian Mbappé devrait rester au PSG malgré l'intérêt du Real Madrid. Cependant, le natif de Bondy est encore loin d'une prolongation, et cela arrangerait bien les affaires de Florentino Pérez en vue du mercato estival 2021. Explications.

Il y a encore quelques semaines, l'avenir de Kylian Mbappé semblait assez incertain, tant le Real Madrid était intéressé par ses services. Mais depuis, l'épidémie de coronavirus est passée par là et cela va impacter le prochain mercato estival. Ainsi, il semble aujourd'hui impensable de voir Florentino Pérez se positionner sur l'international français, mais le PSG n'avait de toute manière pas l'intention de lâcher son joyau comme l'a annoncé L'Équipe cette semaine. Le quotidien sportif expliquait en effet il y a quelques jours que l'actionnaire qatarien refusait d'envisager un départ de Kylian Mbappé cet été, mais cela n'inquiéterait visiblement pas le Real Madrid.

Objectif Mbappé en 2021 pour le Real Madrid