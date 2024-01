Mercato - PSG : Le Qatar veut boucler un gros transfert cet hiver

Arnaud De Kanel

Le PSG pourrait opérer un revirement de situation sur le cas Gonçalo Ramos. Bien qu'ayant été définitivement acquis par le club parisien à l'automne dernier grâce à l'activation de son option d'achat, négociée avec le Benfica Lisbonne pour un montant total de 80 millions d'euros, Ramos pourrait être sur le départ avant la clôture du mercato hivernal si une offre séduisante se présentait.

Au cours du dernier mercato estival, l'objectif du PSG était de recruter un attaquant de classe mondiale pour occuper le poste de numéro 9. Malgré les tentatives infructueuses d'attirer des joueurs tels que Harry Kane ou Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont renforcé l'effectif offensif dirigé par Luis Enrique. Mais six mois plus tard, le Qatar chercherait à se débarrasser du Portugais.

Enrique doute de Ramos

Après avoir testé ces deux joueurs à la pointe de l'attaque pendant plusieurs semaines, l'entraîneur du PSG estime, selon les informations de L'Équipe , que ni Randal Kolo Muani ni Gonçalo Ramos ne sont pleinement adaptés à ce rôle de numéro 9 de manière régulière. Alors qu'il était initialement hors de question en interne de transférer Gonçalo Ramos, la donne aurait changé au sein de la direction du PSG.

Un transfert pour Ramos cet hiver ?