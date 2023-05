Mercato – PSG : Le Qatar va s’occuper de Neymar

Jean de Teyssière

Face à la crise dans laquelle est enfoncé le Paris Saint-Germain, le club se décide à réagir. Avec très certainement le départ de Lionel Messi à l'issu de son contrat en juin prochain, le PSG va essayer de se séparer d'un autre membre de sa MNM : Neymar. Mais ça ne sera pas chose aisée puisque son contrat expire en juin 2027. Mais le Qatar pourrait rapidement prendre les choses en main.

L'avenir de Neymar s'inscrit-il dans la durée au Paris Saint-Germain ? Lui qui a depuis quelques temps toujours clamé son envie de rester jusqu'à l'issue de son contrat et même de prendre sa retraite à Paris pourra-t-il changer d'avis après les récents évènements ? Car la suspension de Messi pour deux semaines suite à son voyage en Arabie Saoudite a mis le feu aux poudres et les supporters se sont emportés contre la direction du club ainsi que ses stars. Certains sont même allés jusqu'au domicile de Neymar pour l'insulter. En réponse, la star brésilienne a liké de nombreux posts sur Instagram critiquant ouvertement Kylian Mbappé et le PSG...

Manchester United, le dernier espoir du PSG

D'après le média brésilien UOL , après le démenti de Chelsea suite à la rumeur envoyant Neymar dans le club londonien, le PSG fonde tous ses espoirs pour faire partir Neymar en Manchester United. Le club mancunien reste le seul qui pourrait faire venir Neymar dès cet été. Le contrat de Neymar, à auteur de 44M€ par sera en revanche revu à la baisse. C'est d'ailleurs ce salaire qui a poussé Neymar à prolonger au PSG, conscient que c'était le seul club capable de lui offrir une telle somme...

PSG : Neymar insulté, Galtier n’en revient pas https://t.co/3kIa5FCGzH pic.twitter.com/uqrfsEZIcJ — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Le rachat de MU par le Qatar déterminant