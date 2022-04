Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va boucler une double opération !

Publié le 10 avril 2022 à 7h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG depuis un bon bout de temps, Paul Pogba devrait quitter Manchester United à l’issue de son contrat cet été et d’entamer une collaboration avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé serait finalement susceptible de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. En effet, comme le10sport.com vous l’a affirmé à la toute fin du mois de mars, l’idée de s’engager pour une courte durée envers le club parisien commençait déjà à considérablement germer dans l’esprit de Mbappé. Un retournement de situation qui n’aurait d’ailleurs pas échappé au Real Madrid qui se tournerait donc à présent vers le dossier Erling Braut Haaland selon The Daily Mirror . Et en plus de parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG pourrait mener à bien une tout autre opération.

Prolongation pour Mbappé et recrutement de Pogba ?