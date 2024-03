Mercato - PSG : Le Qatar tient son Guardiola !

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG a décidé de s’attacher les services de Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier. Les premiers mois du technicien espagnol à Paris ont impressionné Antoine Kombouaré, notamment en ce qui concerne la gestion de son effectif. L’ancien parisien estime qu’il fait ce que peu d’entraîneurs font, mis à part Pep Guardiola.

Largement en tête de la Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, une première depuis trois ans, les débuts de Luis Enrique au PSG sont une réussite pour le moment. Le technicien espagnol n’échappe malgré tout pas aux critiques, notamment en ce qui concerne ses compositions d’équipe et sa gestion de Kylian Mbappé depuis l’annonce de son départ à la fin de la saison.

« Il fait des choses que peu d'entraîneurs font, à part peut-être Guardiola »

Pour Antoine Kombouaré, c’est justement la gestion de son effectif qui fait la force de Luis Enrique. Une manière de procéder qui lui fait penser à Pep Guardiola. « Je suis impressionné par le travail de Luis Enrique. Il fait des choses que peu d'entraîneurs font, à part peut-être Guardiola. Je pense à sa façon de faire tourner son effectif, de manager », a déclaré l’ancien entraîneur du PSG, dans un entretien accordé à L'Équipe .

« Ça m'impressionne »