Mercato - PSG : Le Qatar tente un coup avec un coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 5 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Déterminé à quitter Manchester United cet été, Jesse Lingard aurait déjà entamé les premières discussions avec les dirigeants du PSG.

Ces derniers temps, le comité de direction du PSG semble garder un oeil avisé sur la Premier League. En effet, que ce soit Harry Kane, Marcus Rashford ou encore Dele Alli, tous ces internationaux anglais ont été liés par le passé au Paris Saint-Germain. Et ces derniers mois, ce fut au tour de Jesse Lingard d’attirer l’attention du PSG. Alors que le contrat du milieu offensif de Manchester United arrivera à expiration à la fin de la saison, il ne devrait pas être prolongé. The Daily Mail a révélé qu’une telle éventualité était totalement écartée par Lingard, souhaitant rebondir ailleurs pour mettre toutes les chances de son côté de participer au prochain Mondial avec The Three Lions en novembre prochain au Qatar.

Lingard discuterait avec le PSG !