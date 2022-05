Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va tenter un coup improbable sur le marché !

Publié le 5 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une saison pleine sous les ordres de Christophe Galtier à l’OGC Nice, le jeune milieu de terrain Khéphren Thuram figure sur la short-list estival du PSG. Un dossier pour le moins inattendu.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG attend du renfort au milieu de terrain pour cet été et multiplie les pistes de renom à cet effet : Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Casemiro (Real Madrid) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) sont annoncés dans le collimateur du Qatar à cet effet. Mais les hautes instances du PSG pourraient finalement se tourner vers un profil bien plus abordable sur le plan financier, mais également beaucoup moins expérimenté…

Le PSG sur les traces de Thuram

Comme l’a annoncé Le Parisien, le PSG s’intéresse à Khéphren Thuram (21 ans) alors que le jeune milieu de terrain réalise une très bonne saison avec l’OGC Nice. Deuxième fils du célèbre Lilian Thuram et frère de Marcus Thuram, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, l’international espoirs français n’en demeure pas moins un profil assez inexpérimenté, surtout vu les grandes attentes européennes du PSG. Ce qui rend donc l’intérêt du club de la capitale pour Khéphren Thuram plutôt inattendu…