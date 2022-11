Mercato - PSG : Le Qatar sur le départ ? La vérité éclate sur la vente du club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à Paris en 2011, le Qatar prépare une révolution. QSI ne ferme pas la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs au capital du PSG. Pour certains journalistes, ce serait un premier pas vers un désengagement total du petit état. Mais ce dimanche, une autre source annonce que les responsables qataris sont pleinement impliqués dans leur aventure française.

Le Qatar et le PSG, c'est une histoire qui a débuté en 2011. Le petit état débarquait à Paris et rachetait les parts de Colony Capital, alors que le club français se trouvait au bord de la faillite. Depuis ce rachat, bien des choses ont changé au PSG. Grâce à ses nouveaux moyens, la formation s'est développée et est parvenue à attirer les plus grandes stars de ce sport comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Lionel Messi. Récemment, QSI a fêté ses dix ans à la tête du PSG. Mais ces dernières semaines, son avenir dans la capitale a fait l'objet de nombreuses discussions.

Liverpool, Sampdoria... Les rumeurs sur le Qatar sont nombreuses

Et pour cause, selon TMW , le PSG serait en vente. Les responsables qataris aimeraient se séparer du club parisien et trouver de nouveaux investisseurs. D'ailleurs, l'émir travaillerait sur d'autres dossiers en parallèle. L'un des membres de sa famille serait à la tête d'un projet de rachat du Sampdoria. Ce dimanche, le Qatar est aussi cité parmi les repreneurs potentiels de Liverpool. Mais pour Ben Jacobs, cela ne laisse pas présager un départ de QSI du PSG.

Le Qatar est concentré sur le PSG

A en croire le journaliste de CBS Sports , il n'est aucunement question d'un rachat de Liverpool par QSI, mais d'une simple réflexion autour de cette vente. Le Qatar serait pleinement impliqué dans son projet parisien. Autrement dit, le PSG ne devrait pas changer de propriétaire. Lors d'un entretien à Talksport, Nasser Al-Khelaïfi avait d'ailleurs annoncé qu'une offre de rachat de 4Mds d'euros avait été refusée.

Al-Khelaïfi ferme la porte à une vente, mais...