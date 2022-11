Mercato : Après le PSG, le Qatar impliqué dans un projet titanesque ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs se font nombreuses au sujet de l'avenir du Qatar au PSG, la presse anglaise évoque un possible intérêt de l'émir pour Liverpool. Le club anglais serait à la recherche d’un nouveau repreneur pour assurer la succession du groupe Fenway Sports Group (FSG). Pour l'instant, les négociations ne sont pas à un stade avancé, mais l'intérêt serait réel.

En pleine Coupe du monde, le PSG fait parler de lui. Certains médias ont évoqué un possible désengagement du Qatar, plus de dix ans après son arrivée à Paris. Un départ, qui résonnerait comme un tremblement de terre. Et ce dimanche, une autre information de taille est apparue en Angleterre.

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une grande nouvelle pour Messi https://t.co/LgG0FrCDbL pic.twitter.com/mfUccJZikR — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Le Qatar intéressé par Liverpool ?

Selon certains médias anglais, le Qatar serait intéressé par le rachat de Liverpool. En effet, le club anglais est en vente et cherche un successeur à FSG. Le petit état serait en concurrence avec l'Arabie Saoudite dans ce dossier à en croire Mail on Sunday . Le journaliste Ben Jacobs a fait le point sur l'intérêt du Qatar pour les Reds.

Une simple prise de renseignements pour l'instant