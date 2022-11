Mercato - PSG : Terrible annonce pour ce transfert à 60M€ de Campos

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSV, Cody Gakpo susciterait l'intérêt du PSG. Toutefois, le club basé à Eindhoven pourrait plutôt offrir son crack de 23 ans à Liverpool. En effet, Marcel Brands - le directeur sportif du PSV - a admis qu'il pensait à envoyer Cody Gakpo chez les Reds de Jürgen Klopp.

Très performant sous les couleurs du PSV Eindhoven, Cody Gakpo aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler le transfert de l'attaquant de 23 ans. Toutefois, Luis Campos serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Le PSG veut s'offrir Cody Gakpo, mais...

En effet, Cody Gakpo affolerait l'Europe et serait dans le viseur de clubs tels que Liverpool, Manchester United, Arsenal ou encore la Juventus, en plus du PSG. Et malheureusement pour le club emmené par Christophe Galtier, les Reds de Jürgen Klopp pourraient rafler la mise pour le crack du PSV Eindhoven, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 et serait évalué à 60M€ environ.

Le PSV envoie Cody Gakpo à Liverpool