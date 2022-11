Mercato - PSG : Après le Qatar, le Real Madrid passe à l'action dans ce dossier à 60M€

La rédaction

Il n'a que 16 ans et les plus grands clubs européens se battent déjà pour lui. Assurément, le jeune brésilien Endrick va agiter les prochains mercatos tandis que le Real Madrid semble plus déterminé que jamais à signer ce prodige. Selon la presse espagnole, l'équipe espagnole va accélérer dans ce dossier et essayer de barrer la route du PSG.

Comme le stipule le règlement de la FIFA, Endrick ne pourra pas rejoindre un club européen avant d'être majeur. Il faudra attendre 2024 avant de le voir débarquer en Europe. D'ici là, le joueur de Palmeiras aura certainement déjà signé avec un gros club tandis que le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG sont les plus insistants dans ce dossier.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid aurait envoyé Juni Cafalat à Sao Paulo afin de superviser le crack Endrick. Pour rappel, Cafalat est un véritable dénicheur de pépites et a notamment œuvré pour la venue de Vinicius. Le recruteur semble avoir été convaincu par le jeune joueur et les merengues souhaitent signer Endrick sans tarder.



