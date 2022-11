Mercato - PSG : Le Real Madrid pousse, le clan Endrick annonce une offre du Qatar

Thomas Bourseau

Alors que son fils est annoncé du côté du Real Madrid dans le cadre d’un transfert à l’été 2024, le PSG est la seule équipe à avoir formulé une proposition claire à Palmeiras pour Endrick (16 ans) selon Douglas. Le ton est donné.

Endrick semble être la nouvelle sensation du football brésilien. Et alors qu’il n’est seulement âgé de 16 ans et qu’il ne pourra pas débarquer en Europe avant sa majorité en juillet 2024 comme le stipule le règlement de la FIFA, le PSG se mesurerait déjà au Real Madrid qui semblerait être prêt à tout pour mettre la main sur celui qui est pressenti pour reprendre le flambeau de Neymar dans le football brésilien.

Le père d’Endrick dément un voyage à Madrid

UOL Esporte révélait jeudi une déclaration de Douglas, père d’Endrick, dans laquelle il expliquait qu’il allait se rendre à Madrid avant la fin du mois de novembre. Une information que le principal intéressé a démenti pour Fabrizio Romano. « Je n'ai donné aucune interview, et je n'ai jamais parlé d'un quelconque voyage à Madrid dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de voyage prévu en l'état actuel des choses ».

«Le Paris Saint-Germain est le seul club à avoir ouvert les négociations avec Palmeiras»