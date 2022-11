Mercato - OM : Un transfert XXL bouclé dès cet hiver ?

Arnaud De Kanel

A l'affût des bons coups sur le marché, Pablo Longoria souhaite toujours renforcer l'effectif de l'OM. En attaque notamment, un secteur qui a fait défaut en ce début de saison et qui sera dépourvu d'Amine Harit pour le reste de la saison. Alors, le président olympien ciblerait Marcus Thuram. D'ailleurs, un départ de l'international français dès cet hiver ne serait pas exclu du côté de son club.

Le mercato hivernal s'annonce enflammé à Marseille. En effet, Amine Harit s'est blessé et même si l'OM a relevé la tête face à Lyon et Monaco, les sorties précédentes ont laissé apparaitre des manques à certains postes. En attaque, Luis Suarez n'a pas réussi à faire son trou et Alexis Sanchez se retrouve bien seul. De fait, Pablo Longoria aurait coché le nom de Marcus Thuram. Il ne serait pas seul sur ce dossier qui pourrait se décider dès cet hiver.

Mercato - OM : Proche d'un transfert, il envoie un message fort à Tudor https://t.co/Babhh4k47T pic.twitter.com/23nab2LcdN — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

L'énorme concurrence qui attend l'OM

Comme annoncé par Tuttosport , l'OM serait très intéressé par la venue de Marcus Thuram, libre de tout contrat en juin prochain. En plus de l'intérêt phocéen, le quotidien transalpin évoquait aussi des intérêts du Bayern Munich qui cherche désespérément un remplaçant à Robert Lewandowski, ainsi que de la Juventus. Ce n'est pas tout, puisque ce samedi, la Gazzetta dello Sport indique que l'Inter Milan s'apprêterait à dégainer une offre de 10M€ dès cet hiver. Le directeur sportif de Mönchengladbach se tient prêt.

«Je n’ai pas les rênes de l’action avec un joueur entre mes mains»