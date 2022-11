Mercato - OL : Coup de tonnerre, un transfert surprise à 15M€ prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l'OL jusqu'en 2024, Malo Gusto a éveillé l'intérêt de nombreux cadors européens comme le Real Madrid, la Juventus, Manchester United ou encore Chelsea. Et contre toute attente, le club lyonnais pourrait accepter de se séparer de l'arrière droit en janvier prochain, contre un chèque de 15M€. Une somme loin d'être insurmontable pour ces équipes.

La jeunesse lyonnaise suscite des convoitises. Réputé pour sa formation, l'OL va devoir se battre pour conserver le plus longtemps possible ses pépites. Car certains comme Malo Gusto intéresseraient les plus grandes formations d'Europe. C'est en tout cas l'information dévoilée par la presse italienne ce samedi.

Malo Gusto ne manque pas de prétendants

Selon les informations de Tuttosport, l'arrière droit de 19 ans serait surveillé par plusieurs équipes, à commencer par le Real Madrid, qui cherche un concurrent à Dani Carvajal. Lié à l'OL jusqu'en 2024, Malo Gusto impressionnerait aussi les dirigeants de la Juventus, de Manchester United et de Chelsea.

Aulas prêt à le laisser filer en janvier prochain ?

A en croire le quotidien italien, un départ de Malo Gusto cet hiver ne serait pas écarté. Surprenant lorsque l'on sait que le joueur est l'un des cadres de l'OL. Pourtant, il est expliqué que le club lyonnais, en proie à des difficultés financières, pourrait laisser filer Malo Gusto contre un chèque de 15M€. Une somme qui pourrait attirer d'autres formations européennes dans les prochaines semaines.