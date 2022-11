Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar rêve d’un crack, un transfert à 60M€ se précise

Publié le 3 novembre 2022 à 09h15

Grande révélation du football brésilien, Endrick fait déjà parler de lui en Europe, où la plupart des mastodontes rêvent de s’attacher ses services, à l’instar du PSG et du Real Madrid. Une aubaine pour Palmeiras, espérant toucher le jackpot grâce à son joueur de 16 ans qui pourra rejoindre le Vieux Continent à sa majorité en 2024.

À seulement 16 ans, il est déjà annoncé comme le prochain phénomène qui va affoler la planète football. Endrick enchaîne les prestations de haute volée au Brésil et rejoindra, sauf retournement de situation, l’Europe à l’été 2024 lorsque celui-ci sera majeur, mais pour aller où ? Les mastodontes du Vieux Continent sont déjà à l’affût dans ce dossier, et le PSG apparaît notamment comme l’un des prétendants les plus déterminés, à l’instar du Real Madrid et du FC Barcelone.

La bataille est lancée pour Endrick

Si son arrivée en Europe ne sera pas effective avant un an et demi, les clubs s’activent tout de même afin de trouver un accord avec Palmeiras pour le futur transfert de l’attaquant. Ce dernier est engagé jusqu’en 2025 et disposerait d’une clause libératoire de 60M€ pour plier bagage, mais la presse espagnole vient apporter une version différente ce jeudi.

