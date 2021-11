Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une terrible nouvelle pour Zinédine Zidane !

Publié le 15 novembre 2021 à 19h15 par D.M.

Dans le viseur du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane négocierait actuellement avec Manchester United.

Le PSG pense déjà à l’après-Mauricio Pochettino. Arrivé à Paris en janvier dernier, le technicien argentin ne serait pas actuellement en danger, mais n’exclut pas un retour vers la Premier League. Les dirigeants parisiens commencent à s’organiser en coulisses et a activé plusieurs pistes pour sa succession. Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, la priorité des responsables qataris se nomme Zinédine Zidane. Selon nos informations exclusives, son conseiller Alain Migliaccio ne verrait pas d’un mauvais œil un départ à Paris, malgré son attachement à Marseille. Mais un autre club européen tente de s’attacher les services de Zidane.

Manchester United fait le forcing auprès de Zidane