Mercato - PSG : Le Qatar propose le jackpot à ce grand attaquant

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, Marcus Rashford est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui envisage de l’attirer libre à cette échéance. Et pour convaincre l’attaquant anglais, le Qatar pourrait mettre le paquet avec un salaire de 900 000€ par semaine proposé à Rashford.

C’est un fait, le PSG est toujours à l’affût des excellentes opportunités de marché, et c’est d’ailleurs de cette manière que le Qatar a réussi ces dernières années à signer plusieurs stars dans lâcher d’indemnités de transfert, comme ce fut le cas pour Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Et alors que Marcus Rashford (25 ans, Manchester United) arrivera lui aussi en fin de contrat l’été prochain, le PSG a déjà prévu son coup.

Le PSG prépare du lourd pour Rashford

Selon les révélations du Daily Mirror, le PSG préparerait offre démentielle pour tenter de convaincre Marcus Rashford de débarquer libre au Parc des Princes à l’été 2023. Le média anglais indique que le club de la capitale lui proposerait un salaire d’environ 990 000€ par semaine, soit un peu plus de 50M€ par an. Un contrat colossal, qui permettrait ainsi au PSG de s’assurer les présences d’une star supplémentaire dans le secteur offensif la saison prochaine. Et la direction a déjà préparé le terrain pour Rashford…

