Mercato - OM : Longoria s'engage dans une bataille XXL pour cette sensation du Mondial

Le Maroc se révèle aux yeux du monde durant ce Mondial. Déjà tombeur de l'Espagne, le dernier pays africain encore en course est venu à bout du Portugal ce samedi. Certains joueurs ont impressionné durant le début de la compétition et figurent, aujourd'hui, dans les petits papiers de plusieurs cadors. C'est le cas de Sofyan Amrabat, actuellement sous contrat avec la Fiorentina.

Comme annoncé par le10Sport.com, l'avenir de Gerson à l'OM s'écrit en pointillés, même s'il devrait terminer la saison à Marseille. Dans les prochains mois, Pablo Longoria pourrait donc avoir besoin de renforts dans l'entrejeu. Et Sofyan Amrabat pourrait être l'heureux élu.

Mercato - PSG : Le clan Amrabat interpelle Al-Khelaïfi pour un transfert

Longoria suit l'international marocain

Selon les informations de L'Equipe, l'OM suivrait la situation de Sofyan Amrabat, qui a vu sa valeur grimper pendant la Coupe du monde. L'international marocain de 26 ans est lié à la Fiorentina jusqu'en 2024, mais pourrait, prochainement, changer d'air.

Amrabat a des courtisans en Premier League