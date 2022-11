Mercato - PSG : Le Qatar prévoit un coup de tonnerre, Paris panique

Arthur Montagne

En pleine Coupe du monde, le Qatar semble préparer l'avenir du PSG. Une entrée dans le capital serait envisagée pour des investisseurs américains, tandis que l'idée d'un changement de stade est également évoquée. Face à cette situation, la Mairie de Paris ne cache pas son inquiétude par le biais de Pierre Rabadan.

Dans une interview accordée à Bloomberg , Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe en lançant que « Paris mérite un meilleur stade ». Une sortie qui fait suite aux informations sorties par L'EQUIPE sur les intentions du Qatar de céder entre 10 et 15% des parts du PSG. Et pour Pierre Rabadan, c'est peut-être lié.

«Cela aurait été bien qu’on le sache par le club»

« Je ne sais pas, je l’ai appris dans la presse. Si les discussions sont suffisamment avancées et qu’ils ont la volonté de céder une partie du capital, ça aurait été bien qu’on le sache par le club. Tout ça est peut-être un peu lié aussi », assure l'adjoint en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine à la Mairie de Paris, dans les colonnes du Parisien .

Al-Khelaïfi dément la vente du club, mais...