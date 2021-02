Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une énorme annonce pour Neymar !

Publié le 17 février 2021 à 19h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar serait proche de prolonger son contrat pour quatre saisons supplémentaires. Et visiblement, le club va faire les choses en grand pour l'annoncer.

Ces dernières semaines, la prolongation de Neymar fait grandement parler. Et pour cause, Marcelo Bechler s'est montré catégorique, annonçant que tout était bouclé et que le Brésilien, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, allait s'engager pour quatre saisons de plus. Mardi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final du choc entre le PSG et et le FC Barcelone, largement remporté par les Parisiens, Qatar News confirmait la tendance assurant que « Neymar prolongera avec le PSG pour 4 ans de plus, jusqu’en 2026 . » Il ne manque donc plus que l'officialisation.

Le PSG prépare une grosse annonce pour la prolongation de Neymar