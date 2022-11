Mercato - PSG : Le Qatar prépare un gros transfert à 80M€

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ainsi que d’autres grosses écuries européennes alors qu’il est présenté comme étant le futur crack du football brésilien, Endrick devrait débarquer en Europe à l’été 2024. Et le Qatar a pris les devants en proposant un deal à 80M€ pour rafler la mise.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Endrick (16 ans, Palmeiras) pourrait bien être l’une des grandes stars de demain. Comme Neymar à son époque, le jeune attaquant brésilien est déjà présenté comme un énorme crack dans son pays, et les plus gros clubs d’Europe s’arrachent déjà son transfert, avec le PSG parmi les courtisans.

Le clan Endrick a annoncé un intérêt du PSG

Le père d’Endrick a d’ailleurs récemment confirmé le vif intérêt du PSG pour son fils : « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l'état actuel des choses », a-t-il confié, preuve de la détermination du Qatar à rafler la mise avec le jeune buteur brésilien. Et ce n’est pas tout.

Le PSG propose 80M€