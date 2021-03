Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ne changera rien face au fair-play financier !

Publié le 26 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que l'UEFA devrait mettre fin au fair-play financier, cela ne devrait toutefois pas inciter le PSG à flamber sur le mercato.

Vivement critiqué depuis sa mise en place, le fair-play financier vit peut-être ses dernières heures. En effet, la Gazzetta dello Sport assurait mercredi que l'UEFA réfléchissait à mettre fin au FPF dont les règles ne correspondent plus à la situation économique aggravée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Par conséquent, on pourrait imaginer que des clubs comme le PSG se remettront à flamber sur le marché. Toutefois, selon les informations du Parisien, ce n'est pas dans les plans du Qatar. Et Thierry Granturco, avocat spécialiste du droit du sport, explique la situation.

«Les Parisiens doivent avancer résolument mais raisonnablement»