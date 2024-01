Mercato - PSG : Le Qatar lâche 220M€, Luis Enrique annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à chambouler son secteur offensif qui venait de voir partir Lionel Messi et Neymar. Dans cette optique, le club de la capitale n'a pas lésiné sur les moyens et le Qatar a notamment sorti le chéquier, lâchant notamment 220M€ pour recruter Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Trois attaquants encensés par Luis Enrique qui annonce qu'ils représentent l'avenir du club parisien.

Lors du précédent mercato estival, le PSG s'est lancé dans une sacrée revue d'effectif, n'hésitant pas notamment à laisser filer Lionel Messi et Neymar afin de totalement chambouler le secteur offensif. Ainsi, le club la capitale a notamment déboursé 220M€ pour recruter trois nouveaux attaquants à savoir Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Et malgré des performances contrastées, Luis Enrique est pleinement satisfait comme il l'explique en conférence de presse.

Mercato - PSG : Le Qatar temporise pour Mbappé ? https://t.co/0VqtZax0sX pic.twitter.com/ikL5x2oy8h — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

«Gonçalo Ramos et Kolo Muani sont le présent et j'espère le futur du club»

« La réalité, c'est qu'il a bien perdu du poids. Je ne sais pas combien de kilos exactement, mais on pouvait clairement le voir, avec les risques que cela implique. Heureusement, cela fait des semaines qu'il va mieux et concernant mes décisions, je ne pense pas que j'ai à les commenter, elles sont claires. Gonçalo Ramos et Kolo Muani sont deux attaquants de très haut niveau, que nous avons recruté pour être une plus grande équipe. Je suis très content des deux. Je crois qu'ils sont le présent et j'espère le futur du club. Voilà ce que j'ai à dire. Au cours de la saison, il va y avoir des moments où des joueurs vont moins jouer, mais je le répète, Gonçalo Ramos et Kolo Muani sont des attaquants de haut niveau et je suis très content de les avoir recrutés », assure l'entraîneur du PSG devant les médias avant d'encenser Bradley Barcola.

Luis Enrique toujours aussi fan de Barcola