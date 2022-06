Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar et Luis Campos veulent transférer une star

Publié le 23 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il sort d’un exercice 2021-2022 très décevant, Neymar n’entre vraisemblablement plus dans les plans du PSG. Le Qatar ainsi que Luis Campos seraient d’ailleurs sur la même longueur d’onde au sujet de l’attaquant brésilien qui ne sera pas retenu en cas de bonne offre durant le mercato.

Mercredi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a enchaine interviews pour différents médias. Et dans les colonnes de Marca , il a jeté un froid sur la situation de Neymar et son avenir dans la capitale : « S’il fait partie du nouveau projet ? On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », a indiqué Al-Khelaïfi au sujet de sa star brésilienne, pourtant engagée jusqu’en 2025 avec le PSG. Et ce n’est pas tout…

Mercato - PSG : Luis Campos a pris une incroyable décision avec Neymar https://t.co/GpDKD4NGNh pic.twitter.com/Y6v1YkXoKu — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

Campos et le Qatar ok pour vendre Neymar ?

Foot Mercato est allé encore plus loin en expliquant que Luis Campos ainsi que Doha étaient sur la même longueur d’onde à ce sujet et ne retiendraient pas forcément Neymar. Un prix de départ aurait même été fixé par les dirigeants du PSG pour l’attaquant brésilien, mais le montant n’a pas filtré. Reste désormais à savoir si un prétendant se manifestera pour Neymar durant le mercato estival.