Mercato - PSG : Le Qatar est passé à côté d'un énorme transfert

Arthur Montagne

L'été dernier, dans la foulée de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG s'est mis en quête d'un gros mercato. Dans cette optique, plusieurs noms importants ont circulé, à l'image de celui de Robert Lewandowski. Le club de la capitale a tout tenté pour recruter le Polonais, qui s'est finalement engagé avec le FC Barcelone.

En fin de saison dernière, le PSG a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé malgré le pressing du Real Madrid pour l'attirer libre à l'issue de son contrat. Afin de convaincre son attaquant, le Qatar lui avait d'ailleurs promis qu'un énorme mercato serait réalisé. Et bien que de jolis coups aient été réalisés à l'image du transfert de Vitinha, globalement, les promesses n'ont pas été tenues.

Les négociations sont allées loin pour Lewandowski

Et l'une des pistes étudiées par le PSG menait notamment à Robert Lewandowski. Selon les informations du Parisien , Luis Campos était même très confiant à l'idée de boucler ce transfert puisque le Polonais souhaitait quitter le Bayern Munich. Les Parisiens étaient disposés à lâcher 50M€ pour le recruter et la relation entre Pini Zahavi, déjà bien implanté à Paris, et Luis Campos est excellente, ce qui aurait pu faciliter ce transfert.

Mbappé a discuté avec Lewandowski