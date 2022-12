Mercato - OM : Une catastrophe est inévitable avec cette recrue estivale

Arthur Montagne

Recruté pour 10M€ l’été dernier, Luis Suarez a réalisé une première partie de saison très délicate, au point d’être relégué derrière Bamba Dieng, pourant longtemps écarté du groupe, dans la hiérarchie d’Igor Tudor. Et alors que Pablo Longoria aimerait s’en séparer, l’attaquant colombien semble désormais invendable...

L'été dernier, l'OM a décidé de lâcher 10M€ pour le transfert de Luis Suarez. Un recrutement qui intriguait à l'époque, et qui étonne encore plus aujourd'hui compte tenu de ses prestations lors de la première partie de saison. Et désormais, Pablo Longoria se retrouve dans une situation délicate comme l'explique Sourigna Manomay, journaliste de Football Club de Marseille .

L'OM dans l'impasse avec Suarez ?

« Je ne sais pas comment Longoria compte s’en sortir sur ce dossier. Il nous avait exposé certains argument pour expliquer son recrutement, on verra s’il arrivera à argumenter auprès de potentiels acheteurs de la même manière pour bien le vendre. Mais 10M€ je n’y crois pas une seconde », assure-t-il avant de poursuivre.

«la marche était trop haute pour lui à l’OM»