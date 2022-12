Transferts - PSG : Un coup XXL du mercato de Campos plombé par Haaland ?

Pierrick Levallet

Véritable sensation du début de saison, Jude Bellingham est convoité par les meilleurs clubs d'Europe. L'Anglais serait notamment dans le viseur du PSG et de Manchester City, où évolue Erling Haaland. Le Norvégien ferait d'ailleurs le forcing auprès du joueur de 19 ans pour qu'il le rejoigne en Premier League chez les Citizens.

Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler... Cet été, Luis Campos a considérablement renforcé le milieu de terrain du PSG. Mais le conseiller football ne compterait pas s’arrêter là. Le Portugais voudrait offrir de nouvelles options à Christophe Galtier. Et il pourrait faire un joli coup sur le mercato puisque Luis Campos ciblerait Jude Bellingham. Estimé à plus de 100M€, le joueur du Borussia Dortmund est également sur les tablettes de Manchester City.

«Erling Haaland et Phil Foden lui ont parlé d'un transfert à Manchester City»

D’ailleurs, l’agent Haydn Dodge a révélé pour CaughtOffside qu’Erling Haaland faisait notamment le forcing pour retrouver son ancien coéquipier en Bundesliga : « Bellingham peut en fait attendre et bouger gratuitement. Je sais que ça lui a traversé l'esprit, mais je sais aussi qu'Erling Haaland et Phil Foden lui ont parlé d'un transfert à Manchester City. Haaland est prêt à tout pour renouer avec lui et, en ce qui concerne Foden, il est évident qu'il s'entend bien avec Bellingham, comme les supporters anglais ont pu le constater hier soir contre le Pays de Galles. »

Grealish sacrifié pour Bellingham ?