Mercato - PSG : Le Qatar est mal parti pour cet objectif prioritaire de l'été...

Publié le 27 avril 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 27 avril 2022 à 11h32

Alors que le PSG a pour objectif de dégraisser son effectif cet été en bouclant plusieurs ventes, Julian Draxler et Thilo Kehrer pourraient bien compliquer la tête du club de la capitale puisque les deux internationaux allemands, pourtant très observés sur le marché, refuseraient de quitter le PSG.

Entre les fins de contrat imminentes de Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Xavi Simons, la succession de Mauricio Pochettino qui fait déjà couler beaucoup d’encre avec le dossier Antonio Conte ou encore l’épineux cas des gardiens suite à l’ultimatum lancé par Keylor Navas, l’été s’annonce particulièrement mouvementé au PSG ! La direction du club de la capitale doit d’ores et déjà prévoir des changements majeurs en interne, et pour se faire, le Qatar souhaite avant tout dégraisser et se séparer de sept ou huit éléments jugés indésirables pour la suite du projet. Julian Draxler (28 ans) et Thilo Kehrer (25 ans) en font partie, mais les deux internationaux allemands du PSG ont pris une décision qui pourrait tout plomber.

Draxler et Kehrer refusent de partir