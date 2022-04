Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 27 avril 2022 à 9h15 par La rédaction

Si le Paris Saint Germain souhaite se séparer de Julian Draxler à la fin de la saison, l’international allemand n’est pas du même avis et semble déterminé à rester dans la capitale.

Arrivé au Paris Saint Germain en janvier 2017 en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler est rapidement passé de titulaire indiscutable à joueur de rotation d’effectif. L’international allemand a vu son temps de jeu réduire significativement, et ne joue plus que quelques bouts de matchs avec le PSG. Le club de la capitale, en plein renouvellement d’effectif, aimerait justement se débarrasser de l’ailier allemand qui intéresse plusieurs écuries telles que le Hertha Berlin, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen ou encore le FC Séville selon les récentes révélations de L'Equipe. Mais l’opération s’avère plus compliquée que prévue pour Draxler...

Draxler ne veut pas partir