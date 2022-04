Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est enfin fixé pour Mohamed Salah !

Publié le 4 avril 2022 à 13h15 par A.C.

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023, Mohamed Salah pourrait changer de club cet été, avec le PSG et la Juventus qui semblent sérieusement songer à lui.

Après cinq saisons passées en Premier League, Mohamed Salah pourrait aller voir ailleurs. L’Égyptien serait en effet tenté par une nouvelle aventure et plusieurs clubs seraient venus aux nouvelles ces derniers mois. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui a toutefois récemment vu Kylian Mbappé relancer l’espoir autour d’une prolongation. Salah a également été lié au FC Barcelone, mais récemment la presse espagnole a annoncé que cette piste aurait finalement été écartée, car jugée trop chère par les dirigeants barcelonais. Finalement, le véritable danger pour le PSG pourrait être la Juventus, qui semble toutefois avoir une bonne marge de retard.

Un salaire de 17M€ et un transfert à 70M€ ?