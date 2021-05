Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est déjà fixé s’il veut faire venir Pep Guardiola !

Publié le 14 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG depuis le début de l’ère QSI, Pep Guardiola n’a finalement jamais été recruté par le Qatar. Et ce scénario risque d’ailleurs de ne jamais se produire…

Ces dernières années, le PSG a vu défiler plusieurs entraîneurs de renom comme Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et désormais Mauricio Pochettino. Pourtant, d’autres pointures ont régulièrement été annoncées dans le viseur des hautes instances du club depuis le Qatar, et notamment un certain Pep Guardiola. Le technicien espagnol, qui a récemment été le bourreau du PSG avec Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions, aurait été approché à plusieurs reprises. Mais à en croire les confidences du journaliste Guillem Balague à la BBC, Guardiola ne devrait jamais mettre les pieds au PSG…

« Il ne rejoindra jamais le PSG »