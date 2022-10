Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar déjà plombé pour son prochain transfert ?

Publié le 20 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps considéré comme une cible prioritaire par le PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar a finalement été retenu par l’Inter Milan. Et alors que son contrat arrive à expiration, Giuseppe Marotta se montre malgré tout confiant quant à la prolongation du défenseur slovaque.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaitait faire venir un nouveau défenseur central durant le mercato estival, et Milan Skriniar était la cible prioritaire de Luis Campos à cet effet. Mais finalement, l’Inter Milan réclamait au minimum 80M€ pour la dernière année de contrat de l’international slovaque, et le PSG n’a donc pas donné suite.

Le PSG n’a pas oublié Skriniar

Malgré cet échec, le Qatar semble bien décider à revenir bientôt à la charge pour Milan Skriniar qui reste une piste privilégiée par le PSG. Mais l’Inter Milan ne compte pas lâcher l’affaire pour autant ;..

L’Inter vise une prolongation