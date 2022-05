Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar annonce la couleur pour la suite du projet QSI !

Publié le 17 mai 2022 à 20h10 par Dan Marciano

L'ambassadeur du Qatar en Espagne a été questionné sur l'investissement de son pays au PSG. Alors que des rumeurs de vente sont apparues dernièrement, Abdalla Al-Hamar a réaffirmé son engagement.

Ces derniers mois, des doutes sont apparues sur la suite du projet QSI. Tout est parti d'une rumeur, lancée par le journaliste espagnol Edu Aguirre. Selon cette source, les responsables qataris auraient décidé de vendre le PSG après la prochaine Coupe du monde. Une information démentie par le club parisien, mais aussi, de manière implicite, par l'ambassadeur du Qatar en Espagne. Questionné sur l'investissement de son pays au PSG, Abdalla Al-Hamar a annoncé qu'il n'était pas question de réduire la voilure.

« Il est peu probable que le Qatar cesse d'investir dans ce secteur »