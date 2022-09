Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar a tenté un gros coup au Real Madrid

Publié le 23 septembre 2022 à 07h10 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, quand on évoquait le PSG et le Real Madrid, c’était surtout pour parler du dossier Kylian Mbappé. Alors que la Casa Blanca tentait de chiper le crack parisien, le club de la capitale aurait également aimé se servir au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Si l’intérêt pour Vinicius Jr était connu, le PSG aurait eu un autre Madrilène dans le viseur.

Pendant que le Real Madrid souhaitait récupérer Kylian Mbappé, le PSG voulait lui piocher au sein du groupe de Carlo Ancelotti. Ainsi, régulièrement, il était annoncé que Leonardo, alors directeur sportif, réclamait notamment l’arrivée de Vinicius Jr. Toutefois, la porte du Real Madrid est toujours restée fermée à double tour. Et visiblement, ce n’est pas le seul échec du PSG chez les Merengue.

Mercato - PSG : Ça bouge en coulisses pour le transfert de N'Golo Kanté https://t.co/XuuQSy0hGM pic.twitter.com/U0urFJV49c — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Deux tentatives pour Valverde

Un autre joueur du Real Madrid intéressait le PSG ces dernières saisons. Selon les informations d’ Ok Diario , c’est Federico Valverde qui aurait tapé dans l’oeil des Parisiens. Comme révélé par le média ibérique, le club de la capitale aurait tenté sa chance à deux reprises pour l’Uruguayen. Et à chaque fois, cela s’est soldé par un non du Real Madrid pour Valverde.

Un avenir au Real Madrid ?

Désormais, Federico Valverde est d’ailleurs l’un des cadres du Real Madrid. Et son départ ne devrait pas arriver de sitôt. En effet, le protégé de Carlo Ancelotti est sous contrat jusqu’en 2027, tandis que sa clause libératoire atteint le milliard d’euros.